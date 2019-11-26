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16:06   26 Ноября 2019
Россия

Врач-трансплантолог Каабак продолжит работать в Центре здоровья детей

Врач-трансплантолог Каабак продолжит работать в Центре здоровья детей

Специалист-трансплантолог Михаил Каабак встретился с главой министерства здравоохранения России Вероникой Скворцовой, сообщили в пресс-службе ведомства 26 ноября.

«Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова провела встречу с трансплантологом Михаилом Каабаком», — указано в сообщении.

Отмечается, что по итогу совещания врач, а также член его команды Надежда Бабенко были включены в группу трансплантологов Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.

«Соответствующее поручение министра дано руководству центра», — подчеркнули в пресс-службе Минздрава.

Врач-трансплантолог Каабак продолжит работать в Центре здоровья детей

Напомним, что ранее руководство центра разорвало с Каабаком и его коллегой Бабенко трудовые отношения. В то же время, специалист был единственным в России врачом, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее десяти килограмм. Однако глава министерства здравоохранения утверждает, что подобные операции проводят и другие врачи. Увольнение вызвало бурную реакцию в социальных сетях — интернет-пользователи создали петицию, чтобы Каабака вернули на работу.

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Автор: Анна Манц
#врач #работа #минздрав #скворцова #трансплантология

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