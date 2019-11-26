Путин приедет в Петербург на открытие памятника писателю Гранину

Президент РФ Владимир Путин приедет в Санкт-Петербург на открытие памятника писателю и общественному деятелю Даниилу Гранину передает пресс-служба Кремля.

В сообщении отмечается, что Путин посетит открытие памятника в среду, 27 ноября.

Общественник и писатель Даниил Гранин умер в Петербурге в июле 2017 года, ему было 98 лет. Он являлся почетным гражданином города, ветераном Великой Отечественной войны. Его самыми знаменитыми романами являются «Иду на грозу», «Искатели», «Зубр», «Картина», «Блокадная книга» и другие. В 2017 году его удостоили государственной премии в области искусства за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

В августе 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею создания музея, посвященного Даниилу Гранину. Его планируют построить в Курской области, уроженцем которой он являлся.