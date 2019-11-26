США не дают экономике САР восстановиться , чтобы воровать нефть

Директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что заявления США о возобновлении борьбы с запрещенным в РФ «Исламским государством» является прикрытием, их настоящая цель — нефть и развал государственности в САР. Об этом он заявил во вторник, 26 ноября, в комментарии для Федерального агентства новостей.

Ранее стало известно, что боевая авиация, которая, вероятно, относится к западной коалиции во главе с США, нанесла удары к северо-востоку от Алеппо — в зоне контроля протурецких сил. Объектами бомбардировки, по данным канала al Mayadeen, стали нефтеперерабатывающие предприятия.

По мнению эксперта, Вашингтон пытается взять под контроль максимально возможное количество территорий с нефтегазовыми месторождениями в Сирии, стараясь при этом уничтожить экономические возможности Дамаска. Все это прикрывается «противостоянием» международному терроризму, однако на самом деле Штаты интересует только кража нефти у народа САР.

Собеседник ФАН напомнил, что даже президент Америки Дональд Трамп уже не стесняется скрывать истинных намерений Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Вашингтон стремится максимально ослабить экономику Сирии, и для этого, в частности, стремится максимально ограничить возможности законного правительства использовать залежи. Это скоординированная стратегия, направленная на дестабилизацию государства, на создание наиболее некомфортных условий для его граждан и для послевоенного восстановления, а также, конечно, на собственное обогащение», — заметил собеседник ФАН.

Шаповалов также уверен, что в ближайшее время американцы, скорее всего, будут наращивать усилия по развитию нелегального нефтяного бизнеса в Сирии. Такой вывод напрашивается после заявлений Вашингтона о возобновлении борьбы с террористами ИГ.

Ранее журналисты ФАН опубликовали расследование, посвященное нелегальному бизнесу США в Сирии. Агентству удалось выяснить, что союзниками Вашингтона в этой «делянке» являются бойцы ЧВК Blackwater и представители верхушки курдских Демократических сил Сирии, в том числе лично главарь группировки Мазлум Абди, получающий фиксированный оклад с контрабанды сирийской нефти.