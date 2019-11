Жертвами землетрясения в Албании стали 14 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в Албании минувшей ночью, возросло до 14 человек.

Об этом, ссылаясь на Минобороны Албании, сообщает агентство Associated Press.

При этом отмечается, что число жертв может еще увеличиться, так как в результате подземных толчков разрушились три жилых дома, и работы по разбору завалов продолжаются. Также отмечается, что спасатели не теряют надежды найти под обломками живых людей.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего неподалеку от столицы Албании минувшей ночью, пострадали более 600 человек

The latest situation in the earthquake in Albania.11 deadMore than 250 injured135 wounded taken to hospital.Arnavutluk ta meydana gelen depremde ki son durum.11 ölü250den daha fazla yaraliyaralilardan 135 kisi hastaneye kaldırıldı@maliqhasa #deprem #Albania #earthquake pic.twitter.com/EXciUVlrf1