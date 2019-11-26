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16:09   26 Ноября 2019
Весь мир

Жертвами землетрясения в Албании стали 14 человек

Жертвами землетрясения в Албании стали 14 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего в Албании минувшей ночью, возросло до 14 человек.

Об этом, ссылаясь на Минобороны Албании, сообщает агентство Associated Press.

При этом отмечается, что число жертв может еще увеличиться, так как в результате подземных толчков разрушились три жилых дома, и работы по разбору завалов продолжаются. Также отмечается, что спасатели не теряют надежды найти под обломками живых людей.

«В это драматичное время мы должны сохранять спокойствие и поддерживать друг друга, чтобы пережить эту трагедию», - заявил во вторник албанский премьер-министр Эди Рама.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 6,4, произошедшего неподалеку от столицы Албании минувшей ночью, пострадали более 600 человек

 

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Автор: Александр Люблинский
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