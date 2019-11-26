Путин осмотрит строящиеся на «Адмиралтейских верфях» корабли 27 ноября

Российский лидер Владимир Путин в среду, 27 ноября, посетит судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи», которое располагается в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в кремлевской пресс-службе 26 ноября.

«Владимир Путин посетит завод «Адмиралтейские верфи», — указано в сообщении.

Отмечается, что президент ознакомится с большой подводной лодкой «Петропавловск-Камчатский», а также строящимися судами. Среди последних патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» и корабль «Виктор Черномырдин».

«Также [Путин] примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов», — добавили в пресс-службе Кремля.

Ранее мы сообщали, что глава России поучаствует в открытии трассы М-11, которая соединит Петербург и Москву, а также проведет в Северной столице посвященное этому проекту совещание. Помимо этого, лидер государства посетит церемонию открытия памятника Даниилу Гранину — он известен как писатель и общественный деятель.