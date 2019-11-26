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15:43   26 Ноября 2019
Россия

Путин осмотрит строящиеся на «Адмиралтейских верфях» корабли 27 ноября

Путин осмотрит строящиеся на «Адмиралтейских верфях» корабли 27 ноября

Российский лидер Владимир Путин в среду, 27 ноября, посетит судостроительное предприятие «Адмиралтейские верфи», которое располагается в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в кремлевской пресс-службе 26 ноября.

«Владимир Путин посетит завод «Адмиралтейские верфи», — указано в сообщении.

Отмечается, что президент ознакомится с большой подводной лодкой  «Петропавловск-Камчатский», а также строящимися судами. Среди последних патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» и корабль «Виктор Черномырдин».

«Также [Путин] примет участие в церемонии закладки патрульного корабля ледового класса «Николай Зубов», — добавили в пресс-службе Кремля.

Путин осмотрит строящиеся на «Адмиралтейских верфях» корабли 27 ноября

Ранее мы сообщали, что глава России поучаствует в открытии трассы М-11, которая соединит Петербург и Москву, а также проведет в Северной столице посвященное этому проекту совещание. Помимо этого, лидер государства посетит церемонию открытия памятника Даниилу Гранину — он известен как писатель и общественный деятель.

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Автор: Анна Манц
#путин #петербург #адмиралтейские верфи

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