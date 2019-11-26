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15:37   26 Ноября 2019
Россия

Путин поучаствует в открытии трассы М-11 Москва - Петербург

Путин поучаствует в открытии трассы М-11 Москва - Петербург

Президент России Владимир Путин будет посетит открытие трассы М-11 27 ноября в Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля. Российский лидер в рамках этой встречи проведет совещание на тему влияния новой автодороги на развитие регионов России, передает ТАСС.

«27 ноября в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург глава государства примет участие в открытии автодороги М-11 «Москва-Санкт-Петербург» и проведет совещание по вопросу о влиянии реализации инвестиционного проекта строительства этой скоростной автомобильной дороги на социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации», — говорилось в тексте сообщения президентской пресс-службы.

Строительство новой автотрассы закончили 13 ноября. Когда автомобилисты смогут впервые прокатиться по трассе, пока неизвестно, движение еще не открыли, но сделать это планируют до конца ноября. Проезд по М-11 будет зависеть от времени суток и протяженности участка, который автомобилист намерен преодолеть, подробнее ознакомиться с тарифами можно на официальном сайте М-11.

Строилась новая трасса, соединившая Петербург и Москву, с 2012 года. Ее застройщик — ООО «Магистраль двух столиц», а генеральный подрядчик — турецкая компания «Ic Ictas Astaldi Ica Insaat Anoni̇m Si̇rketi̇». Изначально открытие было запланировано на осень 2017 года, но по различным причинам оно было перенесено на осенний период текущего года.

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Автор: Лев Собакин
#москва #петербург #м-11

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