Российские школьники раньше остальных проходят профориентацию, заявила Васильева

Российские школьники раньше остальных детей в мире проходят профориентацию, заявила министр просвещения РФ Ольга Васильева. Об этом она сообщила на Всероссийском форуме «Проектория», который во вторник завершается в Ярославле.

По словам Васильевой, в России крайне востребована ранняя профориентация школьников, ни в одной стране мира больше нет возможности заниматься выбором профессии с шестого класса. Она отметила, что видеоуроки «Проектории» ведутся в 30 тысячах российских школ, а общий просмотр этих уроков превысил 100 миллионов просмотров.

«Все это направлено на то, чтобы ребенок осознанно мог выбрать интересную для себя профессию и идти по ней дальше. Это большое достижение нашей страны, так как ранней профориентации нет больше нигде в мире», — заявила глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что талантливые люди в любом случае «пробьют себе дорогу», а с оттоком молодежи из регионов необходимо бороться.