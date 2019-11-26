Россия в декабре поставит комплекс «Авангард» на боевое дежурство

Министерство обороны России сообщило во вторник, что в декабре текущего года гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард» будут поставлены на боевое дежурство.

Ракетный комплекс «Авангард» предназначен для того, чтобы преодолевать противоракетную оборону противника за счет маневрирования по курсу и высоте, при этом он способен развивать скорость более чем в 20 раз превышающую скорость звука.

Как заявил ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, первый полк с «Авангардом», успешные испытания которого прошли в декабре 2018 года, будет размещен в Оренбургской области.