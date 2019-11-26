Современный завод по переработке мусора откроют в Туле в 2020 году

Региональный оператор ООО «Хартия» в 2020 году запланировал открытие первого в Туле технопарка с современным полигоном по переработке ТКО. Решение было принято на совещании в правительстве региона, сообщает телеканал "360".

«Ведется строительство технопарка "Тула", на территории которого будет размещен современный полигон, отвечающий высоким экологическим стандартам. Начало работы объекта – весна 2020 года. Также в 2020 году ООО "Хартия" будет создан новый современный комплекс по переработке ТКО », – сообщил заместитель генерального директора компании Михаил Минчаков на совещании в правительстве региона.

Минчаков обратил внимание, что за прошедший год компания предоставила региону более 10,5 тысяч новых мусорных контейнеров и купила 60 единиц специальной техники. «Хартия» потратила уже почти 920 миллионов рублей на эти цели, всего планируется выделить порядка 3,2 миллиарда рублей.

Компания намерена разместить в городе более 500 мусорных контейнеров для раздельного сбора мусора.