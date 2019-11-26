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15:05   26 Ноября 2019
Россия

Новорожденный младенец скончался в Ростове-на-Дону после домашних родов

Новорожденный младенец скончался в Ростове-на-Дону после домашних родов

Новорожденный младенец скончался в Ростове-на-Дону после домашних родов, сообщает региональный СК РФ. Следователи организовали проведение проверки.

Трагедия случилась в минувший четверг, 21 ноября. Местная жительница родила девочку у себя дома, а через несколько минут ребенку стало плохо, он задыхался, поэтому женщина вызвала скорую помощь. Врачи провели реанимационные действия, а затем собирались госпитализировать в Ростовский областной перинатальный центр, но по пути ребенок умер на руках у медиков. 

Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, по результатам которых станет известна причина смерти младенца. Если выяснится, что в смерти ребенка есть вина матери, ее привлекут к ответственности. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #ск рф #чп #ростов-на-дону

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