В Германии уверены, что санкции США против «Северного потока — 2» заставят газ подорожать

Ограничения не смогут остановить реализацию проекта, но возможные американские санкции приведут к повышению цен на газ для европейских клиентов. Такое мнение высказал спикер по энергетическим вопросам фракции «Альтернативы для Германии» (АдГ) в Бундестаге Штеффен Котре.

Поводом для обсуждения стало заявление американских властей о том, что они намерены внести санкции против компаний-участниц проекта «Северный поток — 2» в свой национальный оборонный бюджет. Помимо повышения цен на газ для европейских клиентов немецкий политик прогнозирует усложнение реализации новых российских проектов, если санкции вступят в силу.

«Я ожидаю подорожания газа для клиентов в Европе. И я ожидаю, что они [возможные санкции] усложнят реализацию новый проектов», — поделился своим взглядом он.

Также Котре негативно оценил намерения Соединенных Штатов. Он рассказал, что считает поведение США «совершенно ясным агрессивным с экономической точки зрения актом», а намерения низкими.

«И тогда уже США достигнут своей низкой цели, за этим стоит их желание продавать у нас собственный сниженный газ, добытый фрекингом, несмотря на то, что он дороже, чем трубный газ из России», — подытожил представитель АдГ.

Подводя свои размышления к концу, Котре напомнил, что на данный момент нет никаких правовых препятствий для реализации «Северного потока — 2», поэтому он будет реализован, по его мнению. Политик добавил, что препятствия могут появиться уже внутри Европейского Союза, могут возникнуть трудности с транспортировкой газа, предполагает он.