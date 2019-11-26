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15:01   26 Ноября 2019
Россия

Мужчину и подростка, спасших девочку от педофила, наградят в Иркутске

Мужчину и подростка, спасших девочку от педофила, наградят в Иркутске

Шестнадцатилетний школьник и мужчина в Иркутске спасли девятилетнюю девочку, которую насильник-рецидивист успел силой затащить в свой автомобиль.

Оба спасителя будут награждены ценными подарками, об этом во вторник заявил представитель ГУ МВД по региону.

«Десятиклассник иркутской школы №37 Вячеслав Дорошенко и работник одного из иркутских предприятий Глеб Сизых по решению руководства будут награждены ценными подарками за предотвращение тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней», - сообщил журналистам представитель ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что 48-летний мужчина, который уже дважды был осужден за совершение преступлений сексуального характера, напал не девятилетнюю девочку, силой затащил ее в машину и попытался увезти. Однако, этому помешал 16-летний школьник, который услышал крик девочки и позвал на помощь оказавшегося поблизости мужчину. Вместе они догнали автомобиль и спасли из него девочку. Злоумышленнику удалось скрыться с места преступления, однако вскоре его арестовали.

 

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Автор: Александр Люблинский
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