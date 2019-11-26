В Госдуме предложили включить новогодние праздники в оплачиваемый отпуск

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за сокращение новогодних каникул. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 26 ноября.

Нилов предожил сделать 31 декабря выходным днем и закрепить это положение в Трудовом кодексе. По его задумке, период с 31 декабря по 3 января следует сделать обязательными праздниками, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы они смогли использовать их по своему усмотрению.

«Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», — пояснил Нилов.

Нилов также добавил, что 31 декабря нельзя назвать полноценны рабочим днем, потому что «на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы».

Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу 28 декабря по просьбе женщин. Он объяснил это тем, что на женщинам нужно больше времени для подготовки к новогоднему празднику.