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14:58   26 Ноября 2019
Россия

В Госдуме предложили включить новогодние праздники в оплачиваемый отпуск

В Госдуме предложили включить новогодние праздники в оплачиваемый отпуск

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов выступил за сокращение новогодних каникул. Об этом он заявил в беседе с «Газетой.Ru» во вторник, 26 ноября. 

Нилов предожил сделать 31 декабря выходным днем и закрепить это положение в Трудовом кодексе. По его задумке, период с 31 декабря по 3 января следует сделать обязательными праздниками, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы они смогли использовать их по своему усмотрению. 

«Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», — пояснил Нилов.

Нилов также добавил, что 31 декабря нельзя назвать полноценны рабочим днем, потому что «на большинстве предприятий накрывают столы и проводят корпоративы». 

Ранее сообщалось, что губернатор Томской области Сергей Жвачкин перенес рабочий день с 31 декабря на субботу 28 декабря по просьбе женщин. Он объяснил это тем, что на женщинам нужно больше времени для подготовки к новогоднему празднику. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #госдума #политика #общество

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