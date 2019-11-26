Жителям провинции предоставят возможность для самореализации, заявил Путин

Жителям российской провинции предоставят возможность для самореализации, заявил президент России Владимир Путин участникам всероссийского форума «Проектория».

По словам главы государства, власти должны изменить существующий расклад, чтобы не только жители больших городов имели возможность саморазвития, но и обитатели провинции тоже могли реализовать себя в любимой сфере. Президент заявил, что в больших городах есть больше возможностей, где молодежь может получать образование и реализовывать себя.

«Необходимо, чтобы люди не только получали дипломы, но и могли применить свои знания и реализовывали себя в своих небольших городах и поселках», — подчеркнул Владимир Путин.

Как отметил президент РФ, это необходимо для того, чтобы большая страна пространственно развивалась, а люди не переезжали в большие города для самореализации.

Также в ходе форума «Проектория» Владимир Путин заявил, что талантливые люди в любом случае «пробьют себе дорогу».