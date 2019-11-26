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15:17   26 Ноября 2019
Общество

Ректору РГПУ придется отчитаться за элитную недвижимость на 100 миллионов рублей

Ректору РГПУ придется отчитаться за элитную недвижимость на 100 миллионов рублей

Ректор университета имени Герцена Сергей Богданов и его супруга Елена Сальман владеют недвижимостью в размере порядка десяти тысяч квадратных метров, ориентировочная стоимость которой оценивается в 80–100 миллионов рублей. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном портале вуза, а также из специальных баз и данных в Росреестре, сообщили Nation News.

Редакция агентства оценила примерную стоимость собственности четы Богдановых при помощи общедоступных специализированных сервисов по продаже и покупке квартир и земельных участков. Так, 40-метровая квартира ректора-коррупционера на набережной канала Грибоедова, по данным ЦИАН, стоит в районе десяти с половиной миллионов рублей.

Ректору РГПУ придется отчитаться за элитную недвижимость на 100 миллионов рублей

Также у него есть еще 45 квадратных метров, два земельных участка на 74 сотки и столько же жилых домов общей площадью 460 «квадратов». Как указывает портал «Яндекс.Недвижимость», дачу в 350 кв. метров в Ленинградской области можно приобрести за 15 миллионов рублей, а участок в 35 соток — за 18 миллионов. Также источник Nation News отметил, что общая стоимость оформленного на ректора жилья может быть оценена в 50 миллионов рублей.

Нынешняя супруга Богданова не отстает от мужа. По некоторым данным, она владеет двумя квартирами на 112 «квадратов», долей почти в 80 квадратных метров в одном из домов по улице Шкапина, земельным участком размером 19 соток и «скромным» домом.

Также, как сообщают «Народные новости», в пятом доме по Караванной улице Сальман имеет в распоряжении две квартиры в 50 и 91 квадратный метр. ЦИАН предлагает приобрести в этом доме квартиру общим метражом 159 «квадратов» за 23,5 миллиона.

Ректору РГПУ придется отчитаться за элитную недвижимость на 100 миллионов рублей

В целом, ориентировочная стоимость недвижимости Сальман составляет минимум 30 миллионов рублей, а супругов вместе взятых — и  вовсе 80 миллионов. Однако не стоит забывать о детях Богданова, которых насчитывается, по разным данным, около шести.

Как указал источник Nation News, трое несовершеннолетних детей живут на Караванной улице и канале Грибоедова. Старшая дочь Мария Кайдановская ведет собственный бизнес, а второй по старшинству — Александр Богданов — работает директором по маркетингу в петербургском офисе Brandson Branding Agency. Они не госслужащие, а значит нет и деклараций о доходах. Следовательно, сколько на них зарегистрировано недвижимости остается только догадываться.

«Народные новости» направили в пресс-службу университета имени Герцена запрос, чтобы получить комментарий на выявленную роскошную жизнь горе-ректора.

Ректору РГПУ придется отчитаться за элитную недвижимость на 100 миллионов рублей

Напомним, что уже несколько недель учебное педагогическое заведение находится в центре внимания. Сперва депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, который также преподает в заведении, обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Потом выяснилось, что на территории учреждения несколько лет открыто продавали алкоголь. А теперь вскрылось и позорное прошлое ректора Богданова, которого подозревали в махинациях с закупками и превышении должностных полномочий.

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Автор: Анна Манц
#богданов #недвижимость #вишневский #герцена

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