Ректору РГПУ придется отчитаться за элитную недвижимость на 100 миллионов рублей

Ректор университета имени Герцена Сергей Богданов и его супруга Елена Сальман владеют недвижимостью в размере порядка десяти тысяч квадратных метров, ориентировочная стоимость которой оценивается в 80–100 миллионов рублей. Это следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном портале вуза, а также из специальных баз и данных в Росреестре, сообщили Nation News.

Редакция агентства оценила примерную стоимость собственности четы Богдановых при помощи общедоступных специализированных сервисов по продаже и покупке квартир и земельных участков. Так, 40-метровая квартира ректора-коррупционера на набережной канала Грибоедова, по данным ЦИАН, стоит в районе десяти с половиной миллионов рублей.

Также у него есть еще 45 квадратных метров, два земельных участка на 74 сотки и столько же жилых домов общей площадью 460 «квадратов». Как указывает портал «Яндекс.Недвижимость», дачу в 350 кв. метров в Ленинградской области можно приобрести за 15 миллионов рублей, а участок в 35 соток — за 18 миллионов. Также источник Nation News отметил, что общая стоимость оформленного на ректора жилья может быть оценена в 50 миллионов рублей.

Нынешняя супруга Богданова не отстает от мужа. По некоторым данным, она владеет двумя квартирами на 112 «квадратов», долей почти в 80 квадратных метров в одном из домов по улице Шкапина, земельным участком размером 19 соток и «скромным» домом.

Также, как сообщают «Народные новости», в пятом доме по Караванной улице Сальман имеет в распоряжении две квартиры в 50 и 91 квадратный метр. ЦИАН предлагает приобрести в этом доме квартиру общим метражом 159 «квадратов» за 23,5 миллиона.

В целом, ориентировочная стоимость недвижимости Сальман составляет минимум 30 миллионов рублей, а супругов вместе взятых — и вовсе 80 миллионов. Однако не стоит забывать о детях Богданова, которых насчитывается, по разным данным, около шести.

Как указал источник Nation News, трое несовершеннолетних детей живут на Караванной улице и канале Грибоедова. Старшая дочь Мария Кайдановская ведет собственный бизнес, а второй по старшинству — Александр Богданов — работает директором по маркетингу в петербургском офисе Brandson Branding Agency. Они не госслужащие, а значит нет и деклараций о доходах. Следовательно, сколько на них зарегистрировано недвижимости остается только догадываться.

«Народные новости» направили в пресс-службу университета имени Герцена запрос, чтобы получить комментарий на выявленную роскошную жизнь горе-ректора.

Напомним, что уже несколько недель учебное педагогическое заведение находится в центре внимания. Сперва депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, который также преподает в заведении, обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Потом выяснилось, что на территории учреждения несколько лет открыто продавали алкоголь. А теперь вскрылось и позорное прошлое ректора Богданова, которого подозревали в махинациях с закупками и превышении должностных полномочий.