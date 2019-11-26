На форуме в Ярославле Путин рассказал о встрече с основателями и акционерами «Яндекса»

Российский лидер рассказал, что встреча прошла буквально на днях. А сама компания, по его словам, работает над «интересными и масштабными проектами вместе с иностранными партнерами». Деталями встречи Владимир Путин поделился с гостями открытого урока «Школа завтрашнего дня», прошедшего в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОрия» в Ярославле.

Президент отметил, что встреча прошла совсем недавно, «буквально два дня назад». «Яндекс», по словам главы государства, является перспективной компанией, которая работает над масштабными проектами и привлекает иностранных партнеров. Размышляя о сфере деятельности компании, Путин отметил, что одним из козырей в карманах россиян являются «наши конкурентные преимущества в математике».

Владимир Владимирович продолжил свой рассказ размышлениями о том, что устройство российской школы требует перемен. По его мнению, в данном случае консерватизм играет не роль возврата к устаревшему, а роль движения к успеху на основе более ранних открытий.

«Жизнь меняет школу. Она ставит перед нами новые задачи и мы для того, чтобы быть успешными должны эти задачи решать. Мы должны ориентироваться в тех проблемах, которые возникают … генетика, искусственный интеллект и так далее», — подчеркнул президент.

Подводя итоги, российский глава отметил, что школу необходимо модернизировать, потому что специалисты должны приступать к работе уже подготовленными и не испытывать необходимости в дополнительной переквалификации на месте. Он уверен, что «взрослые люди» должны быть хорошо и своевременно сориентированы в круге современных проблем.