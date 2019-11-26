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14:34   26 Ноября 2019
Россия

Путин призвал бороться с оттоком молодежи из регионов

Путин призвал бороться с оттоком молодежи из регионов

Российский лидер Владимир Путин призвал региональные власти «как следует» работать над проблемой оттока молодежи в большие города. Об этом он заявил в ходе Всероссийского форума «Проектория» во вторник, 26 ноября. 

«Мы должны сделать все, чтобы ситуацию поменять, и сделать так, чтобы люди учились, получали профессию, где они живут, и смогли бы в этой профессии себя реализовать в своих городах, поселках, небольших городах РФ» — сказал Путин.

По мнению главы государства, это не только возможно, но и очень нужно для пространственного развития России. При этом российский лидер отметил, что отток молодежи связан со многими обстоятельствами. Он назвал эту ситуацию «исторически сложившейся» и заявил, что региональные и местные власти должны «как следует работать», чтобы ее переломить. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество

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