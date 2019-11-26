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14:24   26 Ноября 2019
Россия

В СПБГУ отменят занятия из-за прощания с Вербицкой

В СПБГУ отменят занятия из-за прощания с Вербицкой

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) распорядилось отменить все занятия 27 ноября, чтобы все студенты смогли попрощаться с экс-ректором вуза Людмилой Вербицкой, которая ушла из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Известно, что распоряжение было дано в устной форме.

24 ноября президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге. Накануне стало известно, что ее похоронят на Северном кладбище.

В 1994 году Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ. За время ее прибывания на этом посту в университете заработали два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года Вербицкая являлась президентом СПбГУ, с 26 апреля 2010 года — деканом филологического факультета, с 2011 года — почетным профессором СПбГУ, с октября 2013 года — президентом Российской академии образования.

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Автор: Алла Ларионова
#санкт-петербург #спбгу

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