В СПБГУ отменят занятия из-за прощания с Вербицкой

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) распорядилось отменить все занятия 27 ноября, чтобы все студенты смогли попрощаться с экс-ректором вуза Людмилой Вербицкой, которая ушла из жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Известно, что распоряжение было дано в устной форме.

24 ноября президент СПбГУ Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге. Накануне стало известно, что ее похоронят на Северном кладбище.

В 1994 году Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ. За время ее прибывания на этом посту в университете заработали два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года Вербицкая являлась президентом СПбГУ, с 26 апреля 2010 года — деканом филологического факультета, с 2011 года — почетным профессором СПбГУ, с октября 2013 года — президентом Российской академии образования.