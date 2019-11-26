Зеленский объяснил сложность сближения РФ и Украины курсом на Европу

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что России и Украине не по пути, так как украинские граждане выбрали курс на сближение с Евросоюзом. Об этом он заявил журналистам на бриффинге в Таллине.

Так он отреагировал на заявление украинского олигарха Игоря Коломойского, который ранее высказался о необходимости сближения с Россией. Зеленский не поддержал мнение предпринимателя, подчеркнув, что глава государства лучше осведомлен в подобных вопросах.

«Господин Коломойский не является президентом Украины, и он гражданин Украины. И большинство граждан Украины выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. С Россией у нас очень сложная ситуация», – пояснил Зеленский свою позицию.

Президент Украины затронул и недавний телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Мы обсудили, что заканчивается год и нам нужно договориться о подписании нового долгосрочного газового соглашения», – добавил Зеленский.

Зеленский пообещал, что Украина начнет диалог с Россией в рамках нормандского формата. Саммит «нормандской четверки» запланирован на 9 декабря.