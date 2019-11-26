ОАК поставит шесть самолетов МС-21 российским авиакомпаниям в 2021 году

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) намерена произвести пять гражданских самолетов МС-21 в 2021 году, вдвое повысить производство в 2022, а в 2023 произвести уже 25 самолетов. Такое заявление сделал советник генерального директора ОАК Валерий Окулов во время своего выступления в Совете Федерации.

«Поступления МС-21 в 2021 году — шесть машин, в 2022 году — двенадцать машин, в 2023 году — двадцать пять машин. К 2025 году выход на семьдесят две машины в год», — обозначил планы компании Окулов.

Крмое того, Валерий Акулов добавил, что к концу текущего 2019 года будет произведено 155 единиц модели SSJ-100, в 2020 году — 185 таких самолетов, а в 2021 — 215.

Глава ОАК Юрий Слюсарь в середине ноября этого года отмечал, что корпорация планирует довести ежегодное производство самолетов МС-21 до 120 единиц. Однако пока возможности производства позволяют изготавливать лишь 70 машин в год.

МС-21 — российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, в котором могут поместиться от 163 до 211 пассажиров. Модель разрабатывается и производится корпорацией «Иркут». На данный момент самолет проходит этап испытаний, его сертификация в России запланирована на 2020 год. Позднее корпорация намерена получить сертификат и для европейского рынка.