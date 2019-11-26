Путин заявил, что талантливые люди в любом случае «пробьют себе дорогу»

Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости ранней профориентации, однако талантливый человек «все равно пробьет себе дорогу». Такое мнение он высказал в ходе телемоста на форуме «Проектория» во вторник, 26 июля.

По мнению главы государства, если человек обладает уникальными способностями, он в любом случае «пробьет себе дорогу», даже если направить его по пути, который не отвечает его уникальному дарованию.

«Ранняя профессиональная ориентация нужна, и она не будет мешать пробиваться ярким талантам и людям с гениальными способностями… Одно другому не мешает», — ответил президент на вопрос журналистов о том, не сужает ли для детей дорогу ранняя профориентация.

Президент России также подчеркнул, что ранняя профориентация нужна для того, чтобы на рынке труда в России и в целом для каждого человека сложилась ситуация, при которой бы создавалась профессиональная база.