Турция должна прекратить поддержку террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, уверен политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов. По его словам, власти Турции действую незаконно и провоцируют эскалацию в Ливии в своих интересах.

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало данные о том, что Турция действительно поставляет боевиков из Сирии в Ливию, чтобы они воевали на стороне ПНС Ливии против Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. В качестве доказательства опубликованы документы сирийского боевика по имени Ясин Абу Убейда, который потерял их, в спешке покидая территории. Сейчас его судьба неизвестна.

По словам Владимира Шаповалова, Турция вмешивается во внутренние дела Ливии, нарушая международные права. Эксперт напоминает, что ЛНА проводят антитеррористическую операцию против исламистов из ПНС Ливии, а новые вооруженные боевики могут лишь поспособствовать усилению конфликта.

«Турция должна понимать всю степень ответственности за подобного рода действия», — приводит слова Владимира Шаповалова Федеральное агентство новостей (ФАН).

Эксперт уверен, что власти Турции должны должны серьезнее подходить к стратегии в отношении Ливии и опираться на свой опыт в Сирии, авантюры которого принесли сложности для Анкары.

«Для самой Турции все это влечет серьезные издержки не только в Ливии, но также на Ближнем Востоке в целом и во внутриполитической ситуации в стране», — говорит Владимир Шаповалов.

По мнению политолога, Турции и так хватает забот в экономике и геополитике, поэтому не стоит неосмотрительно действовать в Ливии. Шаповалов отмечает, что на стороне террористов ПНС Ливии воюют иностранцы, а в самой стране базируются запрещенные террористические организации.