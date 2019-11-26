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 Турция должна прекратить поддержку террористов ПНС Ливии — эксперт

Турция должна прекратить поддержку террористов ПНС Ливии — эксперт
14:18   26 Ноября 2019
Весь мир

Турция должна прекратить поддержку террористов ПНС Ливии — эксперт

Турция должна прекратить поддержку террористов ПНС Ливии — эксперт

Турция должна прекратить поддержку террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, уверен политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук, доцент Владимир Шаповалов. По его словам, власти Турции действую незаконно и провоцируют эскалацию в Ливии в своих интересах.

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало данные о том, что Турция действительно поставляет боевиков из Сирии в Ливию, чтобы они воевали на стороне ПНС Ливии против Ливийской национальной армии под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара. В качестве доказательства опубликованы документы сирийского боевика по имени Ясин Абу Убейда, который потерял их, в спешке покидая территории. Сейчас его судьба неизвестна. 

Турция должна прекратить поддержку террористов ПНС Ливии — эксперт

По словам Владимира Шаповалова, Турция вмешивается во внутренние дела Ливии, нарушая международные права. Эксперт напоминает, что ЛНА проводят антитеррористическую операцию против исламистов из ПНС Ливии, а новые вооруженные боевики могут лишь поспособствовать усилению конфликта. 

«Турция должна понимать всю степень ответственности за подобного рода действия», — приводит слова Владимира Шаповалова Федеральное агентство новостей (ФАН)

Эксперт уверен, что власти Турции должны должны серьезнее подходить к стратегии в отношении Ливии и опираться на свой опыт в Сирии, авантюры которого принесли сложности для Анкары. 

«Для самой Турции все это влечет серьезные издержки не только в Ливии, но также на Ближнем Востоке в целом и во внутриполитической ситуации в стране», — говорит Владимир Шаповалов.

 

Турция должна прекратить поддержку террористов ПНС Ливии — эксперт

По мнению политолога, Турции и так хватает забот в экономике и геополитике, поэтому не стоит неосмотрительно действовать в Ливии. Шаповалов отмечает, что на стороне террористов ПНС Ливии воюют иностранцы, а в самой стране базируются запрещенные террористические организации. 

«Фактически речь идет о перетекании боевиков из Сирии, где постепенно прекращаются военные действия, в Ливию. То есть ликвидация одного очага напряженности приводит к тому, что усиливается напряженность в других районах на других территориях», — резюмировал Шаповалов.

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Автор: Ольга Воскресенская
#турция #политика #ливия #весь мир

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