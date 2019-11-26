Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил информацию о готовящихся провокациях в сирийском Идлибе.

«МИД РФ подтверждает информацию о готовящихся провокациях в Идлибе в Сирии», — заявил глава российского ведомства.

Ранее российское министерство обороны сообщило, что псевдоволонтеры из организации «Белые каски» и террористы готовят постановочные ролики-провокации. По сообщению ведомства, для съемок вербуют жителей Сирии.

Как заявил глава Фонда защиты национальных ценностей, глава комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич, сейчас обстановка в Сирии улучшилась, жителям страны и законному руководству стало комфортнее, поэтому провокаторы вновь готовят очередной «химический спектакль». По словам Малькевича, боевики и «Белые каски» хотят дестабилизировать обстановку в регионе, устроив очередную провокацию, а в России никто не верит в честность работы «белокасочников», так как все знают об их истинном лице.

Глава ФЗНЦ отметил, что за постановку об Алеппо «волонтеры» были тепло приняты Западом и выставлены героями, хотя на самом деле добрых слов они не заслуживают, передает его слова Федеральное агентство новостей (ФАН).