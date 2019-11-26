Лавров призвал курдских боевиков соблюдать договоренности по урегулированию в Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что курды потеряли интерес к меморандуму России и Турции после возвращения американских войск на север Сирии.

«Я бы посоветовал "Силам демократической Сирии", в целом, политическому руководству курдов следовать своему собственному слову, потому что сразу после заключения этого меморандума 22 октября мы заручились согласием на его выполнение и прежде всего президента САР Башара Асада и согласием руководства курдов, которые энергично заверили в том, что будут сотрудничать», – заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с ирландским коллегой Гудлёйгуром Тором Тордарсоном.

Мирные жители Сирии регулярно сталкиваются с вооруженными атаками курдских террористов.11 ноября три автомобиля взорвались в центре города Камышлы на севере Сирии, 8 человек погибли, еще 15 были ранены. 16 ноября в городе Аль-Баб на севере Сирии в результате взрыва погибли 18 человек, более 30 пострадали.

В субботу стало известно о взрыве заминированного автомобиля в городе Телль-Абьяд, из-за которого 10 человек погибли и 25 получили тяжелые ранения. Взрыв произошел в зоне безопасности на границе с Турцией. Ранее с этой территории были выведены группировки Рабочей партии Курдистана (РПК), признанные террористическими в США и Европе, а также американские военные.

Курдские бандформирования в сотрудничестве с боевиками США провоцируют турецких военных продолжить антитеррористическую операцию «Источник мира», целью которой является уничтожение террористических группировок на сирийско-турецкой границе.

22 октября Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. С началам патрулирования ООН объявила о временном затишье в Сирии после вывода курдских террористов.