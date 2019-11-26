Клинцевич счел рецидивом просьбу террориста Сенцова выдать Украине ядерное оружие

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что никто не станет рассматривать вопрос о возврате Украине ядерного оружия. Таким образом в беседе с «Политикой сегодня» сенатор прокомментировал призыв осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова вернуть стране атомные бомбы.

Клинцевич заметил, что в поведении Сенцова как и в его заявлениях прослеживается тяга к эпатажу, а также непонимание своих поступков.

«Вот этот эпатаж режиссера, который, как мне кажется, живет в сюрреализме неком, до конца не понимает, что он готовил теракт. Это было доказано. Он получил конкретный срок. Он был помилован на основании договоренностей двух президентов», — напомнил российский сенатор.

По мнению собеседника агентства, украинский режиссер, выступая с данным заявлением в Европарламенте, «совершил рецидив».

«Потому что он не просто призывает вернуть оружие, он хочет вернуть и применить против России. Он не понимает последствий того, что делает», — подчеркнул Клинцевич.

Сенатор уверен, что при этом в Европе хватает здравомыслящих людей, благодаря которым у украинского государства ядерного оружия не появится.

«Конечно, Украине никто никакого ядерного оружия не даст. Попытка его приобретения или разработка будет жестко пресечена», — подытожил член СФ.

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и вернувшийся на Украину по программе обмена пленными между двумя странами, находясь в Европарламенте, где ему должны вручить премию имени Сахарова, потребовал, чтобы его стране вернули ядерное оружие.