Клинцевич счел рецидивом просьбу террориста Сенцова выдать Украине ядерное оружие
Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что никто не станет рассматривать вопрос о возврате Украине ядерного оружия. Таким образом в беседе с «Политикой сегодня» сенатор прокомментировал призыв осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова вернуть стране атомные бомбы.
Клинцевич заметил, что в поведении Сенцова как и в его заявлениях прослеживается тяга к эпатажу, а также непонимание своих поступков.
«Вот этот эпатаж режиссера, который, как мне кажется, живет в сюрреализме неком, до конца не понимает, что он готовил теракт. Это было доказано. Он получил конкретный срок. Он был помилован на основании договоренностей двух президентов», — напомнил российский сенатор.
По мнению собеседника агентства, украинский режиссер, выступая с данным заявлением в Европарламенте, «совершил рецидив».
«Потому что он не просто призывает вернуть оружие, он хочет вернуть и применить против России. Он не понимает последствий того, что делает», — подчеркнул Клинцевич.
Сенатор уверен, что при этом в Европе хватает здравомыслящих людей, благодаря которым у украинского государства ядерного оружия не появится.
«Конечно, Украине никто никакого ядерного оружия не даст. Попытка его приобретения или разработка будет жестко пресечена», — подытожил член СФ.
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и вернувшийся на Украину по программе обмена пленными между двумя странами, находясь в Европарламенте, где ему должны вручить премию имени Сахарова, потребовал, чтобы его стране вернули ядерное оружие.
«Раз «у нас забрали Крым», то (Украине) нужно вернуть «нашу бомбу», но это обсуждать не хотят, потому что обсуждают «формулу Штайнмайера», — пожаловался европейцам режиссер.