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14:53   26 Ноября 2019
Россия

Клинцевич рассказал о суде, который грозит Короткову за сотрудничество с ИГ*

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Член Совфеда Франц Клинцевич заявил, что возможные связи Дениса Короткова с террористами можно объяснить его тягой к деньгами, ради которых журналист «Новой газеты» был готов на все. Об этом он заявил в комментарии для iReactor во вторник, 26 ноября. 

Ранее ФАН опубликовало расследование о связях Дениса Короткова и беглого олигарха Михаила Ходорковского с террористами запрещенного в России «Исламского государства». 

По мнению Клинцевича, Коротков, как и прочие либералы, слишком падок на деньги и готов ради них на все, именно поэтому представитель СМИ сотрудничал с боевиками ИГИЛ.

«Думаю, что либеральные особы любят деньги, особенно если есть какая-то выгода материальная. <…> При этом, возможно, пытаясь оттуда получить информацию и максимально использовать ее в своих неблаговидных политических целях», — считает политик.

Собеседник издания также считает, что в ситуации должны разбираться правоохранительные органы. При этом Клинцевич уверен, что если появятся реальные доказательства сотрудничества Короткова с боевиками, то журналист сполна ответит за преступление. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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