Главы Минобороны России и Франции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Франции Флоранс Парли обсудили ситуацию в Сирии по телефону, сообщает российское военное ведомство.

Телефонный разговор между Шойгу и Парли состоялся во вторник, 26 ноября, передает Минобороны РФ. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Сирии, а также взаимодействие России и Франции по военной линии.

22 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи подписали меморандум, одним из пунктов которого стало формирование буферной зоны безопасности на границе Сирии и Турции. Вооруженные формирования курдов должны покинуть 30-километровую зону безопасности и освободить захваченные сирийские территории. Военная полиция России совместно с пограничной службой Турции проводит патрулирование территорий.