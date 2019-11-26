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12:54   26 Ноября 2019
Россия

Главы Минобороны России и Франции обсудили ситуацию в Сирии

Главы Минобороны России и Франции обсудили ситуацию в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу и глава Минобороны Франции Флоранс Парли обсудили ситуацию в Сирии по телефону, сообщает российское военное ведомство. 

Телефонный разговор между Шойгу и Парли состоялся во вторник, 26 ноября, передает Минобороны РФ. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Сирии, а также взаимодействие России и Франции по военной линии. 

22 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров в Сочи подписали меморандум, одним из пунктов которого стало формирование буферной зоны безопасности на границе Сирии и Турции. Вооруженные формирования курдов должны покинуть 30-километровую зону безопасности и освободить захваченные сирийские территории. Военная полиция России совместно с пограничной службой Турции проводит патрулирование территорий. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #франция #сирия #шойгу #политика

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