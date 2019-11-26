- Сливавший террористам ИГ данные журналист Коротков получал деньги от США

Журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова и беглого российского олигарха Михаила Ходорковского необходимо привлечь к уголовной ответственности за сотрудничество с запрещенной в России террористической группировкой ИГ*.

Такое мнение во вторник в беседе с изданием «ПолитРоссия» высказал политолог Юрий Самонкин, комментируя опубликованную накануне первую часть расследования Федерального агентства новостей о связях российских либеральных журналистов с ИГ*.

Ранее о связях Короткова с террористами ИГ* в Сирии стало известно, после того, как его номер телефона был найден в вещах ликвидированных боевиков в провинции Дейр-эз-Зор. Также было известно, что Коротков еще до перехода на работу в «Новую газету», будучи сотрудником петербургской «Фонтанки», выкладывал в открытый доступ личные данные российских летчиков, воевавших в Сирии против террористов. Эти данные боевики ИГ использовали для подготовки теракта против летчиков и членов их семей, однако атака была предотвращена силами ФСБ РФ. Теперь же информация о сотрудничестве Дениса Короткова с игиловцами подтвердилась из первых рук – о российском журналисте, который по поручению беглого олигарха Михаила Ходорковского собирал сведения о деятельности российских военных в Сирии, ФАНу рассказал 18-летний Малиф – бывший член террористической группировки, лично общавшийся с Коротковым.

Комментируя вскрывшиеся в ходе расследования факты, президент АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Юрий Самонкин заявил, что подобная практика является недопустимой для журналистов в любой стране мира, и информация о связях Короткова с ИГ* должна вызвать международный резонанс.

При этом эксперт отметил, что все уже давно привыкли к тому, что российская либеральная пресса и оппозиция придерживаются не пророссийской, а прозападной точки зрения, но сейчас удалось выявить тему не менее опасную – связь либеральных журналистов и представителей оппозиции с запрещенной во многих странах мира террористической группировкой.

«По сути, эта ситуация имеет статус международного скандала», - отметил эксперт.

Если Коротков и Ходорковский действительно сотрудничают с террористами ИГ*, добавил политолог, к ним следует относиться как к прямым пособникам террористов.

Подтверждением этой связи может служить и последний материал Короткова на сирийскую тему, который посвящен скандальной видеозаписи ликвидации террориста в Сирии, в которой либеральный журналист поспешил обвинить ЧВК «Вагнера». Однако, ФАН опубликовал доказательства того, что данный ролик продавался в интернете за 10 тысяч долларов, то есть его либо купил Ходорковский, либо Коротков получил его напрямую от террористов.

В любом случае, отмечает Самонкин, налицо свидетельство сотрудничества Ходорковского и Короткова с ИГ*, а значит в ситуации должны разбираться правоохранительные органы.

«Российские либеральные журналисты упали ниже плинтуса. И в своих попытках навредить России они готовы пойти на сотрудничество даже с мировым злом. В эту ситуацию должны вмешиваться правоохранительные органы. И речь должна идти не об административной ответственности – здесь, в первую очередь, должны работать Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки России», - заявил эксперт.

При этом он подчеркнул важность данного дела, так как под ударом оказалась безопасность нашей страны, и причастных к этой угрозе необходимо привлечь к ответственности по всей строгости закона.

Любое сотрудничество с ИГ*, по словам Самонкина, необходимо рассматривать как особо тяжкое преступление, а значит Ходорковский и все его организации должны быть раз и навсегда вычеркнуты из политики, а Денис Коротков – из журналистки.

Напомним, Коротков не единственный журналист «Новой газеты», попавшийся на поддержке террористов. В 2002 году сотрудник издания Ирек Муртазин выражал сочувствие боевикам, захватившим в Москве театральный центра на Дубровке, пытаясь найти оправдание соверешенному ими чудовищному террористическому акту, и называя нападение «актом отчаяния». Еще одна сотрудница издания Ольга Боброва проявила себя, как сторонницу террористов, опубликовав осенью 2018 года интервью с боевиком «Джебхат-ан-Нусры»** (террористической группировки, деятельность которой запрещена в России), воюющим в Сирии.

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