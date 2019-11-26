Подмосковный Центр по борьбе со СПИДом признали лучшим в профилактике заболевания

На V Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа учреждение заняло первое место в номинации «Прорыв в профилактике». Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова лично вручила награду коллегам.

«Одна из ключевых задач, которую мы преследуем – это мотивация людей на правильное отношение к ВИЧ-инфекции и к собственному здоровью, регулярное тестирование, ведение здорового образа жизни», – пояснил главврач учреждения Александр Пронин.

Пронин добавил, что специалисты центра работают с молодежью и трудовыми коллективами, часто организовывают выездные акции, где все желающие могут пройти тест на наличие вируса рядом с домой или работой. За текущий год сотрудники центра совершили 74 выезда. Тест на ВИЧ проводится анонимно и бесплатно.