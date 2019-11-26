«Белые каски» вербуют сирийцев для съемок постановочных роликов-провокаций

Террористы запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» вместе с псевдоволонтерами из организации «Белые каски» готовят очередную химическую провокацию в сирийском Идлибе. Об этом сообщает во вторник Федеральное агентство новостей, ссылаясь на Минобороны России.

«По нескольким каналам подтверждена информация о том, что боевики из отряда полевого командира Абу Малека, входящего в «Хайят Тахрир аш-Шам», совместно с организацией «Белые каски» планируют проведение в населенных пунктах Идлибской зоны деэскалации провокации с инсценировкой авиационных ударов и применения химоружия», — сообщает 26 ноября российское ведомство.

Отмечается, что в целях подготовки боевики вместе с группой неизвестных людей привезли в город Сармада на севере Идлиба большое количество отравляющих веществ, задействовав для этого три грузовика. Местные жители рассказали, что это случилось еще в начале ноября.

По данным Минобороны, в одной из машин были замечены фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов, которые были отмечены советской и российской маркировкой. Кроме этого, сотрудники ведомства сообщили о профессиональном оборудовании для видеосъемки.

Сообщается, что для участия в постановочных фильмах «Белых касок» в данный момент активно привлекаются гражданские лица, которым предстоит сыграть роль «пострадавших» с химическим отравлением и ожогами якобы после бомбардировок ВКС РФ и обстрелов Сирийской арабской армии. Провокаторы планируют растиражировать фейки в социальных сетях и СМИ при помощи подконтрольных медиаресурсов.