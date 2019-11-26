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 Два французских военных вертолета столкнулись в Мали, погибли 13 человек

Два французских военных вертолета столкнулись в Мали, погибли 13 человек
12:37   26 Ноября 2019
Весь мир

Два французских военных вертолета столкнулись в Мали, погибли 13 человек

Два французских военных вертолета столкнулись в Мали, погибли 13 человек

Тринадцать французских солдат погибли во вторник в Мали при столкновении двух военных вертолетов, участвовавших в операции против экстремистов.

Об этом говорится в заявлении администрации президента Франции Эммануэля Макрона.

«Президент с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов», – говорится в заявлении.

Там же отмечается, что инцидент произошел накануне, 25 ноября.

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Автор: Александр Люблинский
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