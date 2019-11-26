Москвичи снова «потеряли» депутата Яшина, улетевшего «греть попу» в жарких странах

«Самоотверженный» служитель народа Илья Яшин, который является муниципальным депутатом, отправился на курорт, не успев толком поработать. Как сообщает Telegram-канал «Муниципальная песочница», мундеп оставил жителей Красносельского района со своими проблемами и уехал загорать в тропические страны аж до 5 декабря.

Не сумевший попасть на выборы в Мосгордуму из-за поддельных подписей Яшин лишь несколько раз был замечен на рабочем месте, в остальное время он занимается неизвестно чем. Жители Красносельского района говорят, что можно на пальцах одной руки сосчитать общение мундепа с представителями народа, а их жалобы в муниципалитет никем не рассматриваются.

Однажды вспомнив о том, что у него есть работа, Яшин не забыл в списке своих достижений приписать себе несколько пунктов, в частности, изобретение «социального такси» для жителей Красносельского района.

Авторы канала «Муниципальная песочница» отмечают, что рабочий график неуловимого Яшина поражает воображение. Они выражают надежду, что его пятая точка не подгорит на тропическом курорте, иначе жители района еще долго не увидят мундепа на рабочем месте, так как он еще пару месяцев будет лечить последствия бурного отпуска ив очередной раз «забьет» на работу.