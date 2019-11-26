Набиуллина предостерегла российские банки от операций в евро

Центробанк призвал кредитные организации отказаться от операций в евро из-за их невыгодности с точки зрения прибыли. Об этом заявила председатель ведомства Эльвира Набиуллина в интервью для немецкой газеты Handelsblatt.

По ее словам, российским банкам следует отказаться от операций с евро, потому что они больше не приносят прибыли. Она отметила, что в России запрещены отрицательные ставки по депозитам, поэтому банки для компенсации убытков увеличили сборы за обслуживание евро таким образом, что сберегательные счета в указанной валюте почти не открываются.

«Как Центральный Банк, мы следим, чтобы российские банки не имели избыточного валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах», — добавила она.

Ранее Центробанк опубликовал данные, которые показали, что спрос российских банков на наличные евро достиг максимальной отметки за более чем год. В сентябре банки увеличили закупки европейской валюты на 52% 0 до 1,87 миллиарда долларов.