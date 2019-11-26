Четыре человека погибли в Греции в результате мощного циклона «Герион», который продвигается с запада на восток в Эгейском море. Местные СМИ пишут, что жертвами стихии стали четверо.

На острове Родос погибла 75-летняя женщина, которая не смогла спастись от настигнувшего ее водного потока прямо в собственном доме. На острове Кос местная жительница пошла купаться в шторм и не смогла выбраться из воды, она стала второй жертвой стихии.

В порту города Антиррио перевернулась небольшая яхта, на которой находились два гражданина Греции, они также не смогли спастись.

Чтобы откачать воду из подтопленных домов и убрать поваленные стихией деревья, жителям Родоса пришлось около двухсот раз вызвать спасателей. Кроме того, от шторма пострадали остров Тасос и полуостров Халкидики.

Сильный циклон «Герион» пришел в Грецию в воскресенье, 24 ноября. Он сопровождается мощным ветром, грозами и градом с дождями. Сильнее остальных пострадал город Кинета около Афин, где затопило свыше 300 домов.