Выплаты по 50 рублей по уходу за ребенком отменят с 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене выплат в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет. Нововведение вступит в силу с 1 января 2020 года.

Компенсационные выплаты по уходу за ребенком отменяются, однако те, кому они уже были назначены продолжат получать поддержку вплоть до окончания установленных периодов выплаты, передает ТАСС. Так, указ от 30 мая 1994 года утрачивает силу. Документ предполагал компенсацию в размере пятидесяти рублей следующим категориям россиян:

«Матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), состоящим в трудовых отношениях на условиях найма с предприятиями, учреждениями и организациями независимо от организационно-правовых форм, и женщинам-военнослужащим, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста».

Данная выплата была необходима для того, чтобы частично компенсировать затраты на воспитание ребенка. Частичная компенсация выплачивалась работодателем лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком.