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Директор «Нафтогаза» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Директор «Нафтогаза» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

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11:50   26 Ноября 2019
Россия

Директор «Нафтогаза» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Директор «Нафтогаза» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Глава «Нафтогаза» Юрий Ветренко пригрозил РФ, что украинская сторона может начать закачивать российский газ, который предназначен для европейцев, в свои хранилища. Об этом он написал на своей странице в Facebook во вторник, 26 ноября.

По его словам, украинская сторона начнет закачивать российское топливо, если не будет заключен новый договор. 

«Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределённого собственника», пока будет происходить документальное оформление этого газа», — написал он.

Ранее исполнительный директор «Нафтогаза» допустил возможность подписания с Россией нового договора на поставку газа, обозначив главным условием его соответствие европейским стандартам. Он также напомнил, что «Газпром» может оплатить долг в размере трех миллиардов долларов газом, а не деньгами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #нафтогаз #газпром #общество

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