Депутат Бурматов рассказал о плюсах обязательного чипирования животных

Закон об обязательном поголовном чипировании животных необходим, так как он поможет идентифицировать и спасти от смерти потерявшихся питомцев.

Об этом в беседе с телеканалом «360» во вторник рассказал депутат Государственной думы, глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По словам парламентария, сейчас в России практически невозможно найти потерявшееся домашнее животное, и если любимец убежал, то, как правило, «с концами».

«В поисках можно рассчитывать только на себя. В такой ситуации, в лучшем случае, животное закончит жизнь в приюте. Но чаще всего, служба отлова без церемоний, “прервет его страдания“», - пояснил депутат.

Такая ситуация, по его словам, сложилась, потому что в России отсутствует единая база домашних питомцев, а в чипах, которые предлагает вживлять животным законопроект, будет содержаться все необходимая информация, в том числе адрес владельца, что позволит вернуть домой потерявшегося любимца.

Также чип, по словам Бурматова, позволить привлечь к ответственности нерадивых хозяев, которые выбрасывают своих питомцев за порог, либо натравливают их на людей. Сейчас, все эти преступления остаются недоказанными и ненаказанными.

Законопроект об обязательной регистрации и маркировке всех домашних животных Минсельхоз внесет на рассмотрение Государственной думы уже к концу 2019 года. В настоящее время документ разработан и направлен в правительственную комиссию.