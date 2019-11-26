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11:21   26 Ноября 2019
Россия

Автобус врезался в жилой дом в Уфе, пострадали 11 человек

Автобус врезался в жилой дом в Уфе, пострадали 11 человек

Автобус врезался в жилой дом в Уфе, пострадали 11 человек, передает региональное МЧС. 

ДТП произошло на проспекте Октября, где вахтовый автобус по какой-то причине врезался в пятиэтажку. Изначально с места аварии госпитализировали четыре человека, но затем за помощью медиков обратились еще семь пострадавших. Сейчас 10 из них обследованы и отпущены домой на амбулаторное лечение, еще один человек находится на обследовании, после которого станет ясно, нужна ли ему госпитализация.

Водитель автобуса пояснил, что навстречу ему ехал микроавтобус и, чтобы избежать лобового столкновения, он вывернул руль и врезался в дом. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #авария #дтп #чп #уфа

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