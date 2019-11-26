Посол в Британии рассказал об обидах страны на Россию из-за дела Скрипалей

Посол в Великобритании Андрей Келин рассказал, что Лондон держит обиду на Москву, несмотря на то, что Россия не понимает и не принимает обвинений в связи с делом Скрипалей. Он подчеркнул, что все выдвинутые претензии не подкреплены документально и не имеют доказательной базы, а прогнозировать развитие событий отказался.

Дипломат также заявил, что будет и дальше настойчиво добиваться прояснения деталей произошедшего с российскими гражданами Сергеем и Юлией Скрипаль. Дипломатическая миссия направила уже десятки нот с требованиями раскрыть обстоятельства случившегося и суть обвинений, однако ни одного ответа не последовало.

«Улучшение отношений может произойти лишь тогда, когда с британской стороны появится политическая воля, интерес и готовность к возобновлению диалога. Могу заверить, что с нашей стороны такая готовность имеется», — отметил Келин.

Инцидент в Солсбери произошел в марте прошлого года, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены. Вокруг трагедии развернулся серьезный международный дипломатический скандал.

Британские власти заявили, что к произошедшему приложила руку Россия, Кремль категорически отрицает это. Москва неоднократно предлагала организовать совместное расследование случившегося, однако Лондон проигнорировал это и отказал в доступе к Скрипалям.

Министерство иностранных дел России доказало, что обвинения в том, что яд был изготовлен на российской территории, чистая ложь, которую публично озвучивала британский премьер Тереза Мэй. Затем около года назад были опубликованы снимки с «подозреваемыми», которые, по мнению британцев, являются российскими офицерами ГРУ. Сами же Александр Петров и Руслан Боширов в интервью главреду издания Sputnik и RT Маргарите Симонян заявили, что посещали страну в качестве туристов.