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11:31   26 Ноября 2019
Россия

Плановые учения по пресечению террористических угроз пройдут в Кремле 28 ноября

Плановые учения по пресечению террористических угроз пройдут в Кремле 28 ноября

Федеральная служба охраны РФ проведет ежегодные тактико-специальные учения на территории Кремля 28 ноября. Об этом сообщил Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ во вторник, 26 ноября. 

«28 ноября в Московском Кремле и его непосредственном окружении пройдет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений Федеральной службы охраны РФ» — сказано в сообщении. 

В сообщении отдельно отмечается, что учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности, а также другими государственными органами. 

Участникам учений предстоит отработать задачи по приостановке террористической угрозы, тушению пожара и оказанию неотложной медицинской помощи. Известно, что мероприятие охватит значительную часть территории Московского Кремля, а отдельные эпизоды будут проводиться на Красной площади, в Александровском саду и на площади Васильевский спуск. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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