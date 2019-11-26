Плановые учения по пресечению террористических угроз пройдут в Кремле 28 ноября

Федеральная служба охраны РФ проведет ежегодные тактико-специальные учения на территории Кремля 28 ноября. Об этом сообщил Центр по связям с прессой и общественностью ФСО РФ во вторник, 26 ноября.

«28 ноября в Московском Кремле и его непосредственном окружении пройдет основной этап плановых ежегодных тактико-специальных учений Федеральной службы охраны РФ» — сказано в сообщении.

В сообщении отдельно отмечается, что учения будут проводиться во взаимодействии с силами обеспечения безопасности, а также другими государственными органами.

Участникам учений предстоит отработать задачи по приостановке террористической угрозы, тушению пожара и оказанию неотложной медицинской помощи. Известно, что мероприятие охватит значительную часть территории Московского Кремля, а отдельные эпизоды будут проводиться на Красной площади, в Александровском саду и на площади Васильевский спуск.