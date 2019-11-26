Украинского чиновника избили за требование выключить песни Газманова о России

Заместителя мэра Славянска Андрея Рубана за требование выключить песни Олега Газманова выставили из бара и угрожали физической расправой, полиция ничем не смогла помочь. Эту историю чиновник рассказал на своей странице в Facebook.

Андрей Рубан написал, что субботним вечером, 23 ноября, отдыхал вместе с женой в караоке-баре «Соло», как вдруг услышал песню «Москва, звонят колола» в исполнении российского певца Олега Газманова. Заммэра возмутился и попросил диджея выключить «пропагандистскую композицию», однако просьба была проигнорирована.

«Сделал замечание диджею, а затем администратору, на которое, хоть и сказали, что это люди заказывают, но вроде бы среагировали», — пишет Рубан.

Однако буквально через 10 минут, по его словам, заиграла вторая композиция — «Офицеры». Этого чиновник вытерпеть уже не смог и стал «на повышенных тонах требовать не ставить песни, пропагандирующие страну-агрессора и ее армию», на что последовала бурная реакция гостей и сотрудников заведения.

«Меня выволокли на улицу без верхней одежды на глазах моей супруги. Я вызвал полицию», — продолжат рассказ чиновник.

Пока ждали полицию, сотрудники и гости бара «Соло» угрожали Рубану физической расправой, как сам он пишет. Последняя надежда чиновника на полицию не оправдалась: прибывшие полицейские и сами «отхватили» по физиономии», охранника в итоге отпустили, а протокол составить так и не смогли. Сейчас раздосадованный произошедшим Андрей Рубан ищет виновных и требует для них наказания. На его заявление об инциденте последовала общественная реакция, поэтому ему пришлось объясниться. Заммэра рассказал, что в быту разговаривает преимущественно на русском языке, а тоже слушает российских исполнителей, но песня «Офицеры», к примеру, не входит в этот список.

Композиции в исполнении российского певца Олега Газманова уже не раз оказывались в центре конфликтов в Украине. Даже сейчас идет расследование дела о курсантах, которые станцевали под песню «Офицеры» в академии Харькова. Газманов входит в список деятелей культуры, которые якобы угрожаю украинской национальной безопасности.