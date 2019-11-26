Главным страхом США является увеличение стран с ядерным оружием — эксперт

Главным страхом США является увеличение стран с ядерным оружием, они с ужасом боятся этого, считает военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По словам эксперта, именно с этим страхом Вашингтона связаны большинство проблем Ирана и Северной Кореи.

Баранец говорит, что США готовы делать все для того, чтобы в мире не увеличивалось количество стран с ядерным оружием. В пример эксперт привел яростную борьбу США с Ираном и КНДР.

«Находящаяся под контролем Запада Украина не получит ядерное оружие, так как это может вызвать цепную реакцию и за этим последуют остальные государства, которые тоже заходят иметь "ядерный меч"», — передает слова эксперта «ПолитРоссия».

Виктор Баранец уверен, что если и европейские страны заявят о желании иметь ядерное оружие и обзаведутся им, тогда случится то, чего Вашингтон не видел даже в самых жутких снах. Военный обозреватель выразил надежду, что мир сумеет договориться по вопросу ядерного разоружения и на планете перестанут плодить ядерные страны.