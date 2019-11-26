Роструд предупредил о новой схеме мошенничества с поддельными штрафами

Мошенники придумали новую преступную схему и теперь рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций. Об этом сообщили в Роструде во вторник, 26 ноября.

По данным ведомства, работодатели начали получать поддельные постановления о назначении штрафа и требования уплатить его за якобы выявленные нарушения от имени госинспекций труда.

Роструд призывает внимательно изучать реквизиты получателя в постановлениях о привлечении к административной ответственности. Тем, кто оплачивает штраф, следует помнить, что они должны перечислять деньги только на счет территориального органа Федерального казначейства.

Замруководитель ведомства Иван Шкловц посоветовал в случае сомнений обращаться в инспекцию труда.

«Если вы сомневаетесь в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, то рекомендуем обратиться в инспекцию труда в своём регионе для уточнения», — сказал он.

Ранее Роструд сообщал о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками госинспекции труда и предлагают платные услуги по подготовке к внеплановым проверкам.