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11:06   26 Ноября 2019
Политика

Роструд предупредил о новой схеме мошенничества с поддельными штрафами

Роструд предупредил о новой схеме мошенничества с поддельными штрафами

Мошенники придумали новую преступную схему и теперь рассылают поддельные постановления о штрафах от имени трудовых инспекций. Об этом сообщили в Роструде во вторник, 26 ноября. 

По данным ведомства, работодатели начали получать поддельные постановления о назначении штрафа и требования уплатить его за якобы выявленные нарушения от имени госинспекций труда. 

Роструд призывает внимательно изучать реквизиты получателя в постановлениях о привлечении к административной ответственности. Тем, кто оплачивает штраф, следует помнить, что они должны перечислять деньги только на счет территориального органа Федерального казначейства. 

Замруководитель ведомства Иван Шкловц посоветовал в случае сомнений обращаться в инспекцию труда. 

«Если вы сомневаетесь в правильности полученного требования об уплате административного штрафа, то рекомендуем обратиться в инспекцию труда в своём регионе для уточнения», — сказал он. 

Ранее Роструд сообщал о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками госинспекции труда и предлагают платные услуги по подготовке к внеплановым проверкам. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #мошенники #роструд

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