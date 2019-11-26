США закроют въезд для компаний-партнеров «Северного потока-2»

Конгресс Соединенных Штатов готовится включить санкции против российского «Северного потока — 2» в программу своего оборонного бюджета на 2020 год. Такое заявление сделал глава Комитета сената США Джим Риш в интервью изданию Defense News.

Очередные американские санкции были включены в бюджетный план по национальной обороне страны в 2020 году, они распространятся на компании, которые участвуют в строительстве газопровода.

«Причина такого решения в том, что окно возможностей закрывается. Большая часть «Северного потока» уже построена», — объяснил действия американских властей сенатор.

Также он добавил, что санкции должны «убедить» строительные фирмы перестать принимать участие в этом проекте, ведь ограничения со стороны США «дорого им обойдутся». Риш уверен, что, когда санкции будут включены в оборонный бюджет и вступят в силу, многие компании-участницы проекта закроются, а России понадобятся новые подрядчики для работы над «Северным потоком — 2».

В то же время сенатор отметил, что окончательной договоренности по законопроекту пока нет.

Комитет сената Соединенных Штатов по международным делам в июле 2019 года провел голосование за введение санкций против проекта «Северный поток — 2». Законопроект подготовили сенатор-республиканец Тед Круз и демократ Джин Шахин, многие его поддержали. Проект предлагает запретить въезд в США и заморозить все активы, находящиеся под юрисдикцией страны, лицам, которые связаны с «Северным потоком — 2», а точнее сотрудникам строительных компаний, работающих над проектом. Для того, чтобы законопроект вступил в законную силу, его должна одобрить палата представителей и сенат США, а также президент страны Дональд Трамп.