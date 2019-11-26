Банковская система РФ больше не ощущает последствий антироссийских санкций. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, антироссийские санкции перестали сказываться на банковской системе страны.

Страны Запада активно стали вводить санкции против России из-за ситуации на Украине и в Крыму, который воссоединился с РФ после референдума в 2014 году. В ответ на санкции Россия активно занялась импортозамещением, а Москва назвала санкции Запада контрпродуктивными. В Кремле также не раз отмечали, что Россия не является стороной конфликта в ЛНР и ДНР.

Накануне по результатам встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым премьер-министр Финляндии Антти Ринне заявил, что Евросоюз не имеет единого понимания, откуда взялись санкции против России.