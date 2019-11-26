Роспотребнадзор дал рекомендации покупателям перед «чёрной пятницей»

Роспотребнадзор предупредил россиян о последствиях «черной пятницы» и дал рекомендации, как не стать жертвой мошенников. Об этом сообщает Nation News во вторник, 26 ноября.

По мнению сотрудников ведомства, не стоит вестись на слишком низкую цену. Скорее всего, это может свидетельствовать о продаже некачественного товара.

«Запросите у продавца сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя и предотвращение причинения вреда имуществу», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, эксперты рекомендуют сверить цену на товар со скидкой у других продавцов. Они также отметили, что следует обратить внимание на стоимость доставки товара до того, как вы его оплатили, потому что большая скидка может быть за счет дорогой доставки.

Роспотребнадзор также напомнил о фишинговых сайтах и ресурсах, целью которых является сбор персональных данных клиента, а также сведений о платежных картах и паролях к операциям при дистанционном банковском обслуживании.

Следует также проверить, не скрывает ли продавец данные о себе. Перед покупкой нужно проверить, указал ли он свое фирменное наименование, адрес, ОГРН для юридических лиц, фамилию, имя, отчество, а также ОГРНИП для ИП.