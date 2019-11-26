На Кузбассе осудили 79-летнюю пенсионерку, продававшую остатки героина умершего сына

Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Директор «Нафтогаза» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Директор «Нафтогаза» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

 Плановые учения по пресечению террористических угроз пройдут в Кремле 28 ноября

Плановые учения по пресечению террористических угроз пройдут в Кремле 28 ноября
Украинского чиновника избили за требование выключить песни Газманова о России

Украинского чиновника избили за требование выключить песни Газманова о России

 Сенцов в Европарламенте потребовал вернуть Украине атомную бомбу

Сенцов в Европарламенте потребовал вернуть Украине атомную бомбу
Четыре человека погибли в Греции в результате мощного циклона «Герион»

Четыре человека погибли в Греции в результате мощного циклона «Герион»

 Сириец, потерявший документы в Ливии, подтвердил незаконную «поставку» боевиков из Турции

Сириец, потерявший документы в Ливии, подтвердил незаконную «поставку» боевиков из Турции
Директор «Нафтогаза» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Директор «Нафтогаза» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

 Плановые учения по пресечению террористических угроз пройдут в Кремле 28 ноября

Плановые учения по пресечению террористических угроз пройдут в Кремле 28 ноября
Украинского чиновника избили за требование выключить песни Газманова о России

Украинского чиновника избили за требование выключить песни Газманова о России

 Сенцов в Европарламенте потребовал вернуть Украине атомную бомбу

Сенцов в Европарламенте потребовал вернуть Украине атомную бомбу
Четыре человека погибли в Греции в результате мощного циклона «Герион»

Четыре человека погибли в Греции в результате мощного циклона «Герион»

 Сириец, потерявший документы в Ливии, подтвердил незаконную «поставку» боевиков из Турции

Сириец, потерявший документы в Ливии, подтвердил незаконную «поставку» боевиков из Турции
11:04   26 Ноября 2019
Россия

На Кузбассе осудили 79-летнюю пенсионерку, продававшую остатки героина умершего сына

На Кузбассе осудили 79-летнюю пенсионерку, продававшую остатки героина умершего сына

Женщина, недавно похоронившая сына-наркомана, распродавала оставшееся за ним запрещенное вещество наркозависимым. Суд назначил пожилой преступнице 5 лет заключения в исправительной колонии общего режима, учитывая преклонный возраст обвиняемой.

Правоохранители провели обыск в частном доме в городе Кемерово за железнодорожным вокзалом, где 79-летняя пенсионер жила одна после смерти сына, который был наркоманом. От него и осталась целая банка запрещенного к продаже в России вещества. Тогда пенсионерка решила продать эти остатки. Когда все раскрылось, женщина готовила к продаже крупную партию героина — 8 граммов, они были расфасованы на 17 порций, завернутых в фольгу.

На Кузбассе осудили 79-летнюю пенсионерку, продававшую остатки героина умершего сына

«В отношении женщины следователи транспортной полиции возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — сообщили в пресс-службе ЛУ МВД региона.

Суд рассмотрел обвинение в особо тяжком преступлении, провели психиатрическую экспертизу, которая не выявила никаких отклонений у пенсионерки. Суд учел признание 79-летней преступницы и ее преклонный возраст, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Галина Кандинская
#мвд #кемерово #наркоторговля

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...