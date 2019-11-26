На Кузбассе осудили 79-летнюю пенсионерку, продававшую остатки героина умершего сына

Женщина, недавно похоронившая сына-наркомана, распродавала оставшееся за ним запрещенное вещество наркозависимым. Суд назначил пожилой преступнице 5 лет заключения в исправительной колонии общего режима, учитывая преклонный возраст обвиняемой.

Правоохранители провели обыск в частном доме в городе Кемерово за железнодорожным вокзалом, где 79-летняя пенсионер жила одна после смерти сына, который был наркоманом. От него и осталась целая банка запрещенного к продаже в России вещества. Тогда пенсионерка решила продать эти остатки. Когда все раскрылось, женщина готовила к продаже крупную партию героина — 8 граммов, они были расфасованы на 17 порций, завернутых в фольгу.

«В отношении женщины следователи транспортной полиции возбудили уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере», — сообщили в пресс-службе ЛУ МВД региона.

Суд рассмотрел обвинение в особо тяжком преступлении, провели психиатрическую экспертизу, которая не выявила никаких отклонений у пенсионерки. Суд учел признание 79-летней преступницы и ее преклонный возраст, ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.