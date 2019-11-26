Сенцов в Европарламенте потребовал вернуть Украине атомную бомбу

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России за терроризм и вернувшийся на Украину по программе обмена пленными между Москвой и Киевом, находясь в Европарламенте, где ему должны вручить премию имени Сахарова, потребовал, чтобы его стране вернули ядерное оружие.

В частности, выступая в Страсбурге на совместном заседании трех комитетов Европарламента, заявил, что не считает нужным обсуждать «формулу Штайнмайера», имплементацию Минских соглашений и подготовку к саммиту в «нормандском формате», так как не понимает сути этих вопросов и не хочет в них разбираться.

При этом он напомнил, что, после распада Советского Союза, Украина по условиям Будапештского меморандума отдала «третье по количеству количество атомных боеголовок в мире», получив взамен гарантии безопасности своих границ со стороны России, США и Великобритании. Однако теперь, когда, по словам Сенцова, положения документа оказались нарушены, Украина должна потребовать ядерное оружие назад.

«Раз “у нас забрали Крым”, то (Украине) нужно вернуть “нашу бомбу”, но это обсуждать не хотят, потому что обсуждают “формулу Штайнмайера”», - возмутился режиссер.

Напомним, премия Сахарова «За свободу мысли» была учреждена Европейским парламентом в 1988 году и вручается лицам, которые внесли значительный вклад в борьбу за права человека. Русский физик Андрей сахаров известен во всем мире как «отец водородной бомбы», при этом он стремился донести до человечества информацию об опасности гонки ядерных вооружений.