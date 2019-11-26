Сириец, потерявший документы в Ливии, подтвердил незаконную «поставку» боевиков из Турции

Турция активно занимается переброской сирийских боевиков в Ливию, доказательства этому обнаружили представители Ливийской национальной армии (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара: на позициях так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии были найдены документы одного из сирийских боевиков, который, судя по всему, потерял их в спешке.

Как передает Telegram-канал Directorate 4, документы нашли военные части 128-го пехотного батальона ЛНА, которые оказались на позициях террористов ПНС в Триполи, из-за чего представители так называемого Правительства национального согласия вынуждены были бежать. Хозяином утерянных документов является Ясин Абу Убейда, член группировки «Лива Аль-Умма», которая являлась частью «Свободной сирийской армии» (ССА) и активно воевала с законным правительством Сирии. Очевидно, что Убейда бежал в спешке, когда на позиции ПНС в Триполи пришли военные ЛНА.

Ранее не раз сообщалось о том, что Турция поддерживает контакт с террористами из ПНС Ливии и поставляет им оружие, боеприпасы, а также сирийских исламистов. Эти факты не раз подтверждались ЛНА и представителями Временного правительства в Тобруке. ООН ввело оружейное эмбарго в отношении Ливии, но арабские СМИ часто сообщают о новых фактах поставок оружия и боеприпасов со стороны Турции. В частности, в конце сентября из турецкой зоны в Мисурате террористам доставили около двух тысяч автомобилей, двухсот бронемашин, а также стрелковое оружие и беспилотники. Кроме того, Турция перебрасывает террористам ПНС Ливии военных инструкторов, боевиков и наемников из зоны деэскалации в сирийском Идлибе.