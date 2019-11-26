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10:26   26 Ноября 2019
Россия

Диетолог назвал напиток, который поможет согреться в холод

Диетолог назвал напиток, который поможет согреться в холод

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал россиянам пить горячий чай с сахаром, чтобы согреться. Об этом во вторник, 26 ноября, пишет RT.

Он также подчеркнул, что можно употреблять другие напитки, содержащие сахар.

«Но лучше в теплом или горячем виде. Например, теплый морс», — рассказал он.

Диетолог посоветовал употреблять высокоуглеводные и легкоусвояемые продукты для сохранения тепла в организме. Однако они не должны сильно нагружать желудочно-кишечный тракт. Тутельян привел в пример каши и кондитерские изделия. 

Эксперт также подчеркнул, что в России холода долго не стоят, поэтому такое питание фигуре не поверит. Однако он призвал соблюдать качество и баланс. 

«Выпил стакан горячего чая с сахаром — согрелся. Согрелся сахаром. Надо не переусердствовать <…>», — пояснил Тутельян.

Cпециалист также призвал отказаться от употребления алкоголя в холодную погоду.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #общество #чай #диетологи

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